Heidelberg Pharma ist eines der Unternehmen, die bedingt durch die Medikamentenforschung in den kommenden Monaten deutlich an Perspektiven gewonnen haben. Dabei waren die Kurse mit dem Ausbruch der Krise explosionsartig nach oben gestiegen. Noch ist offen, wohin die Reise geht. Nach einem Plus von mehr als 100 % nach Ausbruch der Krise ist jedoch das Potenzial überschaubar.

Die Unternehmensergebnisse dürften den aktuellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung