Heidelberg mit Nachsteuergewinn zum Halbjahr

Heidelberg (ots) - -Konzernumsatz mit 1.054 Mio. EUR annähernd aufVorjahresniveau -Operatives Ergebnis (EBITDA) von 45 Mio. EUR auf 60Mio. EUR verbessert - EBITDA-Marge erreicht im 2. Quartal 8,2 %-Ergebnis nach Steuern um 28 Mio. gesteigert, nach 10 Jahren erstmalspositiv zum Halbjahr -Erfolge bei strategischer Weiterentwicklung:hohe Nachfrage nach Digitaldruckmaschinen, Etablierung neuerGeschäftsmodelle und Start eines Transformationsprogramms zurUmsetzung der operativen Exzellenz -Währungseffekte und Zurückhaltungim US-Markt -Jahresziele für Gesamtjahr 2017/18 weiterhin im BlickDie Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im 1. Halbjahr2017/18 (1. April bis 30. September 2017) weitere Fortschritte beider operativen und strategischen Weiterentwicklung gemacht. So konntedie Profitabilität deutlich verbessert werden, sodass erstmals seitdem Geschäftsjahr 2007/08 wieder ein Nachsteuergewinn von +0,3 Mio.EUR zum Halbjahr erzielt wurde. Bei der Umsetzung der strategischenZukunftsthemen Technologieführerschaft, digitale Transformation undoperative Exzellenz kam das Unternehmen im 2. Quartal weiter voran.Dies betraf unter anderem Markterfolge innovativerDigitaldruckmaschinen, die Etablierung neuer Geschäftsmodelle und dieVerbesserung der Effizienz durch die Anpassung derFührungsstrukturen.Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg,kommentierte die Entwicklung: "Der Umbau unseres Konzerns zu einemmodernen digitalen Technologiekonzern schreitet konsequent voran. Mitder Einführung neuer Subskriptionsmodelle für unsere Kunden und mitdem Angebot innovativer Produkte für das Wachstumsthema eMobilitätbetreten wir Neuland mit enormem Wachstumspotenzial. Heidelberg wirdneue Maßstäbe in Sachen Zukunftstechnologien, Digitalisierung undEffizienz setzen. Der hierfür notwendige kulturelle Wandel hat geradeerst begonnen."Wachstumspotenziale durch neue GeschäftsmodelleDie Nachfrage nach digital gedruckten Verpackungen und Etikettenist ungebrochen. Heidelberg ist hier mit digitalenEtikettendruckmaschinen von Gallus hervorragend positioniert. Dieshaben die zahlreichen Bestellungen für die neue Gallus Labelfire aufder Branchenmesse Labelexpo Ende September in Brüssel unterstrichen.Im industriellen Digitaldruck ist Heidelberg führend in derMarktentwicklung. Diese Position soll weiter ausgebaut werden. Sowurde im Berichtszeitraum auch die erste industrielle digitaleVerpackungsdruckmaschine "Primefire" ausgeliefert. WeitereKundeninstallationen folgen in Kürze, und das Kundeninteresse steigtstetig an. Der Serienstart dieser Digitaldrucksysteme ist planmäßigfür Anfang 2018 vorgesehen. Hier ist das Unternehmen für zwei Jahrebereits ausgebucht. Darüber hinaus wurden auf der IAA im September2017 die vielfältigen Möglichkeiten für die Umsetzungkundenindividueller Designwünsche im Automobilinterieur durch denEinsatz der innovativen Digitaldrucktechnologie der MaschinenreiheOmnifire präsentiert. So können 3D-Fahrzeugteile wie Lüftungsdüsen,Instrumententafeln, Leichtmetallfelgen etc. unverwechselbar undindividuell designed und veredelt werden. Zudem hat Heidelberg im 2.Quartal die Pilotphase für die Einführung neuer Geschäftsmodellegestartet. Dabei wird den Kunden in einem Subskriptionsmodell einKomplettangebot aus Maschine, Services, Verbrauchsgütern und Softwareofferiert.Hinsichtlich neuer Produktangebote, mit denen in den nächstenJahren rund 50 Mio. EUR zusätzliche Umsätze generiert werden sollen,wurden in den letzten Wochen weitere Schritte erfolgreicheingeleitet: Der Bereich Heidelberg Industry verfügt über großeExpertise in der Steuerungs- und Leistungselektronik für Industrie-und eMobilitäts-Anwendungen. Nachdem sich das Unternehmen bereitsüber viele Jahre als Zulieferer etabliert hat, werden nunmehr untereigenem Namen Hochleistungs-Wallboxen und intelligente Ladekabel fürElektrofahrzeuge angeboten. Gemeinsam mit dem BerlinerTechnologie-Start-up "Big Rep" wurde zudem eine innovativegroßformatige 3D-Druck-Lösung entwickelt, die seit Oktober in derSerienproduktion ist.Transformationsprogramm zur Umsetzung der operativen ExzellenzgestartetÜber operative Exzellenz sollen in den kommenden Jahren durchEffizienzsteigerungen Kostenvorteile von 50 Mio. EUR realisiertwerden. Die bereits vorgestellten Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlichder Logistik, der Verlagerung des Entwicklungszentrums nach Wiesloch,der Vereinheitlichung der Maschinenplattformen und der Fokussierungdes Produktionsnetzwerkes kommen gut voran. Bis zum Ende desGeschäftsjahres passt Heidelberg auch seine Führungsstrukturen an dieHerausforderungen der Digitalisierung an. Ziel ist eine schlankere,effizientere und agilere Organisation mit weniger Hierarchien undgeringerer Komplexität. Das Transformationsprogramm wurde vomVorstand im Oktober gestartet und wird wesentlich zur Erreichung derEffizienzziele beitragen.Heidelberg zum Halbjahr mit deutlicher Verbesserung derProfitabilitätOperativ verlief das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2017/18 wiegeplant. Trotz negativer Währungseffekte von 18 Mio. EUR und dergezielten Reduzierung des Gebrauchtmaschinenhandels lag der derUmsatz nach sechs Monaten mit 1.054 Mio. EUR annähernd auf demVorjahresniveau von 1.072 Mio. EUR. Wie erwartet lag derAuftragseingang im Nach-drupa-Jahr mit 1.234Mio. EUR unter demVorjahreswert (H1 2016/17: 1.408 Mio. EUR). Der Auftragsbestand lagbei soliden 630 Mio. EUR nach drupa-bedingt höheren 765 Mio. EUR zum30. September 2016.Die Profitabilität wurde gegenüber den Vorjahreswerten deutlicherhöht. Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis stieg nach zweiQuartalen von 45 Mio. EUR auf 60 Mio. EUR; dabei erreichte dieEBITDA-Marge im 2. Quartal 8,2 % nach 7,5 % im ver-gleichbarenVorjahreszeitraum. Das EBIT ohne Restrukturierungsergebnis beliefsich auf 27 Mio. EUR (Vorjahr: 11 Mio. EUR). Die deutlich gesunkenenFinanzierungskosten führten zu einem von -29 Mio. auf -24 Mio. EURverbesserten Finanzergebnis. Nach Einkommens- und Ertragsteuern lagsomit das Ergebnis nach Steuern mit +0,3 Mio. EUR um 28 Mio. EUR überdem Vorjahr (-28 Mio. EUR).Der Free Cashflow (-32 Mio. EUR, Vorjahr: 0 Mio. EUR) wurdegeprägt von den im 1. Halbjahr getätigten Akquisitionen undInvestitionen im Zusammenhang mit dem Bau des neuenEntwicklungszentrums in Wiesloch. Die operativen Verbesserungen, dieWandlung einer Wandelanleihe im Juli 2017 und ein im Jahresvergleichgestiegener Pensionszinssatz führten zu einem Anstieg desEigenkapitals auf 381 Mio. EUR (Vorjahr: 126 Mio. EUR). Damit stiegdie Eigenkapitalquote auf 17,5 Prozent (Vorjahr: 5,9 Prozent). DieNettofinanzverschuldung lag zum 30. September 2017 bei 259 Mio. EUR(Vorjahr 276 Mio. EUR) und der Leverage mit 1,3 deutlich unter demunveränderten Zielwert von 2."Heidelberg ist finanziell sehr solide aufgestellt und langfristigdurchfinanziert. Damit werden wir die strategischen Maßnahmen und dasangestrebte Wachstum aus eigener Kraft finanzieren können",kommentierte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg dieEntwicklung. "Die konsequente Realisierung der Potenziale aus demEffizienzprogramm wird unsere mittelfristigen Profitabilitätszielezudem absichern".Währungseffekte und Zurückhaltung im US-Markt - Jahresziele fürGesamtjahr 2017/18 weiterhin im BlickDie für die zweite Jahreshälfte typische Geschäftsbelebung sowiedie bereits getätigten Akquisitionen sollen, wie anlässlich derBilanzpressekonferenz am 8. Juni 2017 avisiert, im Geschäftsjahr2017/18 zu einem Umsatz auf Vorjahresniveau führen. NegativeWährungseffekte vor allem in Asien, die gezielte Reduzierung desGebrauchtmaschinenhandels sowie eine spürbareInvestitionszurückhaltung im nordamerikanischen Markt, könnten sichim weiteren Verlauf des Geschäftsjahres jedoch dämpfend auf dasAuftrags- und Umsatzvolumen auswirken. Heidelberg hat unter Abwägungder Chancen und Risiken die Jahresziele für das Gesamtjahr 2017/18weiterhin im Blick. Mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung strebt dasUnternehmen im Geschäftsjahr 2017/18 eine EBITDA-Marge in einerBandbreite von 7 bis 7,5 Prozent an. Der Nachsteuergewinn sollgegenüber dem Vorjahr inklusive eines weiter verbessertenFinanzergebnisses moderat steigen.Wie avisiert liegt der strategische Fokus auch in der 2.Geschäftsjahreshälfte auf der Initiierung und Umsetzung strategischerMaßnahmen im Rahmen von "Heidelberg goes digital": der Stärkung derTechnologieführerschaft, der zügigen digitalen Transformation und demErreichen der operativen Exzellenz. Diese werden sich imGeschäftsjahr 2017/18 operativ noch nicht spürbar niederschlagen,tragen aber maßgeblich zur Erreichung der mittelfristigenUnternehmensziele bei.Bildmaterial sowie der Zwischenbericht zum 1. Halbjahr imGeschäftsjahr 2017/18 und weitere Informationen über das Unternehmenstehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unterwww.heidelberg.com zur Verfügung.Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR AufTwitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IRWeitere Termine:Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen des dritten Quartals2017/18 ist für den 8. 