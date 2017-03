HeidelbergCement will höhere Dividende zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will trotz eines Gewinnrückgangs für das Jahr 2016 mehr an seine Aktionäre ausschütten.



Die Dividende soll je Aktie um 23 Prozent auf 1,60 Euro erhöht werden, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Heidelberg mitteilte. Im vergangenen Jahr ging der auf die Aktionäre entfallenden Gewinn um 12 Prozent auf 706 Millionen Euro zu. Dabei belasteten vor allem Kosten für die Übernahme des italienischen Konkurrenten Italcementi. Bereits im Februar hatte HeidelbergCement Eckdaten für das abgelaufene Jahr veröffentlicht.

2016 verdiente HeidelbergCement vor allem dank der Übernahme von Italcementi im Tagesgeschäft deutlich mehr. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 13 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Der Umsatz kletterte um ebenfalls 13 Prozent auf knapp 15,2 Milliarden Euro./mne/stk