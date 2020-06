HeidelbergCement sprengt heute alle Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Am heutigen Tage kann HeidelbergCement massiv zulegen. Schließlich wird die Aktie rund vier Prozent nach vorne katapultiert. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dann damit kostet HeidelbergCement damit so viel wie noch in diesem Monat. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis heute lag dieses Top bei 48,89 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die von HeidelbergCement überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wer für HeidelbergCement pessimistisch eingestellt ist, für den sind die heutigen Abschläge sicher Wasser auf die Mühlen.

