HeidelbergCement profitiert von besseren Wetterbedingungen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Bessere Wetterbedingungen als im Vorjahr haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im Auftaktquartal zu deutlich mehr Gewinn und Umsatz verholfen.



Der Umsatz habe sich vor allem dank besserer Geschäfte in Europa und Nordamerika im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro erhöht, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Heidelberg im Rahmen der Hauptversammlung mit. Dabei profitierte das Unternehmen auch von günstigeren Wechselkursen. Analysten waren von deutlich geringeren Erlösen ausgegangen.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) legte in den ersten drei Monaten um knapp 60 Prozent auf 396 Millionen Euro zu. Das war mehr als erwartet. Dabei profitierte der Konkurrent von LafargeHolcim aus der Schweiz und der mexikanischen Cemex von deutlich besseren Wetterbedingungen. Im vergangenen Jahr hatten vor allem der kalte Winter in Nordamerika und Europa sowie weniger Arbeitstage Umsatz und Ergebnisse belastet. Die Ziele für das Gesamtjahr 2019 bestätigte das Unternehmen./mne/fba