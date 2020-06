Bei HeidelbergCement fliegt heute der Deckel weg!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HeidelbergCement zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. So wird der Kurs aktuell rund sieben Prozent nach vorne geschoben. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 48,71 EUR. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Ihr Geschenk: Ist die Zeit für Schnäppchenjäger schon gekommen? Lesen Sie unseren großen Sonderreport zu Corona-Krise heute ausnahmsweise kostenlos. Hier abrufen.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund acht Prozent zum Monatshoch. Bei 52,82 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Bei 52,66 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff. Sollten Sie Ihr Depot in Sicherheit bringen oder ist es Zeit für Schnäppchenjäger? Wir beantworten die wichtigsten Fragen in unserem brandneuen Sonderreport. Hier kostenfrei abrufen.