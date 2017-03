HeidelbergCement erwartet moderate Zuwächse

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement blickt nach einem Umsatzzuwachs verhalten zuversichtlich in das Jahr 2017. Für das laufende Jahr peile HeidelbergCement einen moderaten Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) an, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das Jahr 2016 mit.



Der um Sondereffekte bereinigte Jahresüberschuss soll deutlich zulegen. Dabei rechnet das Unternehmen etwa Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte heraus. Um das vergangene mit dem laufenden Jahr vergleichbar zu machen, rechnet das Unternehmen dabei Italcementi komplett in die Bilanz 2016 hinein. HeidelbergCement hatte den italienischen Konkurrenten Italcementi im dritten Quartal übernommen.

2016 hatte Heidelberg mit knapp 15,2 Milliarden Euro dank der Übernahme des italienischen Konkurrenten Italcementi 13 Prozent mehr umgesetzt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte ebenfalls um 13 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieben bei den Aktionären 706 Millionen Euro hängen. Ein Minus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hier belasteten Integrationskosten./mne/stk