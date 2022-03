HeidelbergCement erhöht Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Heidelberg (ots) -Vorstand und Aufsichtsrat der HeidelbergCement AG werden der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,40 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Steigerung von 9 % gegenüber der Vorjahresdividende von 2,20 EUR je Aktie. Bezogen auf den Kurs der HeidelbergCement-Aktie am 31. Dezember 2021 beträgt die Dividendenrendite 4,0 %. Die Ausschüttungsquote - im Verhältnis zum Anteil der Gruppe am bereinigten Jahresüberschuss - liegt bei 30 %.Das Unternehmen setzt damit seine progressive Dividenenpolitik fort. Die Dividende ist vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre in der Hauptversammlung, die am 12. Mai stattfindet.Daneben hat HeidelbergCement heute seinen Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht. Dieser findet sich zum Download auf: www.heidelbergcement.comPressekontakt:Director Group Communication & Investor RelationsChristoph Beumelburg, Tel.: +49 (0) 6221 481 13249info@heidelbergcement.comOriginal-Content von: HeidelbergCement AG, übermittelt durch news aktuell