HeidelbergCement dank Europa und Nordamerika mit mehr Gewinn

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Gut laufende Geschäfte in Europa und Nordamerika haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im dritten Quartal zu einem Gewinnplus verholfen.



Zudem lief es für die Heidelberger in Marokko, Indien und Australien besser. Von Juli bis September stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fünf Prozent auf 1,06 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Damit schnitt HeidelbergCement etwas besser ab als Experten erwartet hatten.

Der Umsatz legte mit 4,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent zu. Unter dem Strich blieb ein für die Aktionäre anrechenbarer Gewinn von 481 Millionen Euro. Das waren 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dazu beigetragen haben neben geringeren Finanzierungskosten auch Synergien aus der Italcementi-Übernahme. HeidelbergCement hatte den italienischen Konkurrenten im dritten Quartal 2016 für rund 3,7 Milliarden Euro übernommen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2017 bekräftigte das Unternehmen./mne/stk