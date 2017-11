HeidelbergCement: Vielversprechender Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HeidelbergCement konnte gestern um mehr als 3 % nach oben schießen. Die Aktie ist damit charttechnisch in einem neuen Aufwärtstrend etabliert, der bereits Ende August begann. Entlang einer Aufwärtstrendgeraden konnte damit die aktuelle Unterstützung etabliert und verstärkt werden. Somit ist die Aktie nunmehr auf dem Weg in Richtung 100 Euro, meinen charttechnische Analysten. Die Aktie hat mit den jüngsten Erfolgen das 6-Monats-Hoch, das 12-Monats-Hoch und das 5-Jahres-Hoch in einem Zug abgeräumt. Widerstände sind im Chartbild nicht mehr zu erkennen. Damit sollten 100 Euro und darüber hinaus auch 107,91 Euro als 10-Jahres-Top vom 20. November 2007 zu erreichen sein. Auch am heutigen Freitag, zum Ende dieser Woche, kann die Aktie weiter zulegen.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist allenfalls zu vermelden, dass das Unternehmen zuletzt gute Zahlen geliefert hatte und den Gewinn nach oben schob. Die fundamental orientierten Bankanalysten sind zu 50 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, 15 % wollen „halten“ und 35 % plädieren derzeit noch für einen „Verkauf“. Der Rückhalt ist dementsprechend noch ausbaubar. Auch Chartanalysten verweisen darauf, dass die Aktie erst bei 77,91 Euro, dem 1-Jahres-Tief vom 29. August 2017, Unterstützung fände.

Technische Analysten: Stimmung gut

Technische Analysten hingegen sind der Meinung, die Aktie habe einen klaren technischen Aufwärtstrend erreicht und sogar minimal ausgebaut. Insofern liegt ein weiteres Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.