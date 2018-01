HeidelbergCement: Steuereffekte!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HeidelbergCement hat diese Woche eine interessante Meldung verschickt. Diese betrifft die Auswirkungen der US-Steuerreform. Laut Unternehmensangaben sei es ein „wesentlicher Bestandteil“ dieser Reform, dass ab 2018 der Bundeskörperschaftssteuersatz von 35% auf 21% gesenkt werde. Das klingt doch gut, oder? Dieser Punkt vielleicht schon – doch es haben sich auch die „Regelungen für die Nutzung von Verlustvorträgen“ verändert. Und das wiederum hat für HeidelbergCement keineswegs nur positive Auswirkungen, wie es in der Meldung heißt.

HeidelbergCement: Neue Bewertung von Steuerforderungen?

Denn diese Steuerreform in den USA führt dazu, dass HeidelbergCement bestimmte latente Steuerforderungen neu bewerten muss. Um welche Volumina es da geht? HeidelbergCement teilt mit, dass vorläufige Berechnungen „und unter Einbeziehung entsprechender Umstrukturierungsmaßnahmen“ einen negativen Effekt von ca. 200 Mio. Euro ergeben. Und dieser Betrag belastet dann den Jahresabschluss des Konzerns für das Jahr 2017. Also, von wegen positive Auswirkungen der US-Steuerreform auf HeidelbergCement! So wie es aussieht, ist zumindest für den Konzern-Jahresabschluss 2017 das Gegenteil der Fall. Allerdings soll dies keine Auswirkungen auf den Cash Flow und auch nicht auf das Ergebnis vor Steuern haben. Genaueres werden wir wahrscheinlich erst mit Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 erfahren.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.