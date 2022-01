HeidelbergCement: Steigen die Bullen wieder ein? RuMaS Daytrading-Tipp des Tages!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Vom Tief bei 56,60 Euro konnte sich der Kurs von HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 wieder bis auf etwa 62,00 nach oben bewegen und es sieht so aus, als ob das in den nächsten Tagen weitergehen könnte. Die Seitwärtsbewegung hält jetzt bereits seit einem Monat an und ein Ausbruch über den Widerstandsbereich könnte das Chartbild von gähnender Langweile in Bullenrallye drehen. Wenn Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung