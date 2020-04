HeidelbergCement: Plus 80% in drei Tagen – ab 46,00 Euro gibt’s nur eine Richtung!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Am 26. April hatten wir den Express-Service-Lesern mitgeteilt: „Bleiben Sie einfach bei HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 dran und schauen Sie, was passiert. Wir würden im Moment ab 40,60 Euro einsteigen. Wir wechseln auf das Hebel-Zertifikat von Citi, dass einen starken Hebel von 10,26 hat und mehr Spielraum zum Knock-Out lässt.“ Wie Sie am Kursverlauf sehen, war dieser Einstiegskurs mal wieder ein Treffer. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



