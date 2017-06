HeidelbergCement: Neue Anleihe platziert!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

die HeidelbergCement-Aktie war mir kurz vor dem Wochenende aufgefallen, da sie am Freitag mit einem satten Plus von rund 3% aus dem Xetra-Handel ging. Anlass für diesen Zuwachs könnte die Tatsache sein, dass HeidelbergCement laut eigenen Angaben eine neue Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platzieren konnte. Demnach hat diese neue Anleihe eine Stückelung von 1.000 Euro Nominalwert, Fälligkeit ist im Juni 2027 (d.h. in 10 Jahren).

HeidelbergCement: 500 Mio. Euro schwere neue Anleihe

Und der Kupon? Laut HeidelbergCement liegt dieser bei 1,50%. Es gibt aber wohl ein Sonderkündigungsrecht des Emittenten. Das ist für die Käufer solcher Papiere ein Nachteil, denn dann kann der Emittent die Anleihe auch frühzeitig kündigen und muss dafür in diesem Fall „nur“ eine Prämie von 0,20% zahlen. Nun, offensichtlich gab es dennoch genügend Käufer(innen) für diese neue Anleihe von HeidelbergCement! Vielleicht hatten einige das nicht erwartet, weshalb die HeidelbergCement-Aktie stärker stieg. Was soll mit dem Geld geschehen? Ganz undramatisch teilt HeidelbergCement dazu mit: „Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Rückzahlung anstehender Fälligkeiten verwendet.“

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.