In den letzten Jahren hat die HeidelbergCement Dividende ordentlich zugelegt. Das Unternehmen hat viel dafür getan, seine Anleger stärker am eigenen Erfolg zu beteiligen. Unter anderem hat sich die Dividendenrendite von 1,0 Prozent im Jahr 2013 auf 2,1 Prozent im Jahr 2017 verbessert und damit mehr als verdoppelt. Mit 1,90 Euro je Aktie zahlte HeidelbergCement dabei fast dreimal so viel je ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.