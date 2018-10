HeidelbergCement: Anpassung!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HeidelbergCement hat den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr „teilweise“ angepasst – so eine Meldung des Unternehmens vom Donnerstag. Da ahnte man schon, auf was es hinauslief: Eine Gewinnwarnung! Doch der Reihe nach. Zunächst teilt HeidelbergCement mit, dass die Entwicklung von Absatz und Umsätzen in den ersten drei Quartalen 2018 den vorläufigen Zahlen zufolge „im Rahmen der Erwartung“ liegen. Der Ausblick für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.