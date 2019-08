HeidelbergCement Aktie: Das kam nicht gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Und rums – ging es mit der HeidelbergCement Aktie nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen wieder gen Süden. Kratzte die Aktie vor rund einer Woche noch an der 70-Euro-Marke, so ging sie am Donnerstag mit 63,86 Euro aus dem Xetra-Handel, was übrigens einem Tagesverlust von 1,76 Euro bzw. rund 2,7% entsprach. Ganz offensichtlich kamen die neuen Zahlen also nicht gerade gut an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



