HeidelbergCement-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Nach dem Ausverkauf in den vergangenen Tagen zeigen sich die Märkte an diesem Freitag im Erholungsmodus. Der deutsche Leitindex kann mehr als 4 Prozent zulegen, zwischenzeitlich sind es sogar mehr als 8 Prozent. Kurz vor Erreichen der 10.000-Punkte-Marke gab der Index am Nachmittag wieder etwas nach. MDAX und TecDAX verbessern sich um 4,8 bzw. 4,97 Prozent, der SDAX notiert mit 3,98 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung