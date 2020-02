HeidelbergCement Aktie: Vorläufige Zahlen sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Am Mittwoch gab es vorläufige Zahlen von HeidelbergCement für das Geschäftsjahr 2019. Die fielen eher durchwachsen aus. So stieg der Umsatz um 4,3% auf knapp 18,9 Mrd. Euro. Allerdings hieß es „auf vergleichbarer Basis“ deutlich weniger, nämlich +2,1%. Damit lag die Umsatzentwicklung „leicht unter den Erwartungen“. HeidelbergCement nennt den „deutlich reduzierten Brennstoffhandel mit Drittkunden“ in Q4 2019 als „maßgeblichen“ Grund dafür.

HeidelbergCement



