HeidelbergCement Aktie: Noch gut eine Woche!

Noch gut eine Woche, dann ist es so weit: Am 19. März will HeidelbergCement die Zahlen für 2019 veröffentlichen. Dann soll es auch eine Bilanzpressekonferenz und eine Telefonkonferenz für Analysten geben. Dann könnten natürlich Aussagen im Hinblick auf einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr interessant sein. Übrigens: Am Dienstag gab es interessante Meldungen zu den sogenannten Director´s Dealings. Da geht es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



