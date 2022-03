HeidelbergCement-Aktie: Mehr Dividende, aber…

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement will nach einem Milliardengewinn mehr an seine Aktionäre ausschütten: Die Dividende je Aktie soll von 2,20 auf 2,40 € steigen. Das hat das DAX-Unternehmen am Donnerstag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts bekanntgegeben.

Damit werden die Heidelberger rund 30% des bereinigten Jahresüberschusses an die Investoren ausschütten. Analysten hatten jedoch etwas mehr auf dem Zettel: Die Konsensschätzung der von Marketscreener befragten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung