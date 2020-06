HeidelbergCement-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Am Dienstag sind die Baustoffkonzerne die besten Performer am deutschen Aktienmarkt. Während der Essener Baustoffkonzern Hochtief den MDAX anführt, gibt HeidelbergCement im deutschen Leitindex das Tempo vor. In einem freundlichen Marktumfeld notiert die Aktie am späten Nachmittag mit 9,35 Prozent im Plus.

In den letzten Tagen kam es zu einem Rücksetzer, bei dem der Kurs bis auf 44,04 Euro zurückgeworfen wurde.



