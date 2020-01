HeidelbergCement Aktie: Da steht noch eine Genehmigung aus!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Demnächst könnte es soweit sein: Die „finale Genehmigung“ von den zuständigen Kartellbehörden für ein Projekt namens „CI4C“ könnte eintreffen. Jedenfalls wurde eine solche Genehmigung noch nicht von HeidelbergCement kommuniziert. Um was es bei CI4C geht: Das Kürzel steht für „Cement Innovation for Climate“ und ist eine Forschungsgesellschaft von vier Zementherstellern mit Sitz in Europa. Neben HeidelbergCement gehören noch Buzzi Unicem – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



