HeidelbergCement AG – Kaufsignal in Arbeit!

Liebe Trader,

Nach den Wahlen in Großbritannien atmen die Märkte etwas auf – konjunktursensitive Aktien springen an und allen voran das Papier von HeidelbergCement. Kein Wunder, wirft man einen Blick auf den kurzfristigen Chartverlauf seit Mai 2015. Seit diesem Zeitpunkt haben Marktteilnehmer nämlich über die darauf folgenden Hochs eine Widerstandslinie etabliert, welche im August letzten Jahres überwunden werden konnte und anschließend einen Lauf auf ein Hoch von 94,59 Euro abgespielt. Nur einigen Wochen später kam es zu einem Rückläufer zurück auf dieses derzeit hart umkämpfte Niveau, wo sich jetzt Bullen und Bären direkt gegenüber stehen und ihre Kräfte messen. Noch aber haben Käufer bessere Karten auf der Hand, was für den Aufbau von Long-Positionen durchaus herangezogen werden kann.

Long-Chance:

Bullen und Bären halten sich wie aus dem Wochenchart ersichtlich derzeit noch die Waage, einen leichten Vorteil genießen Käufer. Schaffen es diese nämlich eine Stabilisierung, sowie Kursanstieg über das Niveau von mindestens 84,50 Euro herbeizuführen, könnte die Aktie von HeidelbergCement prompt in den Bereich von 90,00 Euro zulegen, darüber sogar bis an die Jahreshochs aus 2016 bei 94,59 Euro weiter ansteigen. Auf diesen Kursanstieg können Marktteilnehmer nun über entsprechende Long-Positionen setzen und hierbei eine beachtliche Rendite erzielen. Stops sollten sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 80,90 Euro aufhalten, was den jüngsten Tiefs von vor drei Wochen entspricht. Ein Unterschreiten dieses Kursniveaus führt nämlich unweigerlich in den Bereich der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 71,16 Euro abwärts und würde sukzessive Schwäche des Wertpapiers suggerieren.

Einstieg per Market-Buy-Order : 84,04 Euro

Kursziel : 90,12 / 94,59 Euro

Stopp : < 80,90 Euro Risikogröße pro CFD : 3,14 Euro Zeithorizont : 2 - 4 Wochen _______________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Ein Beitrag von Rafael Müller.