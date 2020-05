HeidelbergCement: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Für die Aktie HeidelbergCement aus dem Segment "Baumaterialien" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 27.05.2020, 14:37 Uhr, ein Kurs von 46.33 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir HeidelbergCement einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob HeidelbergCement jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die HeidelbergCement-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 4 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 3 Hold, 2 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 62,93 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (43,7 EUR) ausgehend um 44,01 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält HeidelbergCement von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der HeidelbergCement verläuft aktuell bei 57,48 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 43,7 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,97 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 39,69 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die HeidelbergCement-Aktie der aktuellen Differenz von +10,1 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von HeidelbergCement investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,44 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Baumaterialien einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.