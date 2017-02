HeidelDruck: Wie ist das technische Potential nach dem Quartalsbericht?

Lieber Leser,

vor einigen Tagen hat Heidelberger Druckmaschinen die Quartalszahlen per drittes Geschäftsquartal 2016/2016 herausgegeben. Wir haben uns daher die Zahlen im Rahmen einer Kennzahlenanalyse angeschaut und werden uns nun der Markttechnik zuwenden.

Bei der Fundamentalanalyse haben wir festgestellt, dass sich die Lage per drittes Geschäftsquartal und im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Quartalen einigermaßen verbessert hat. Bis auf die Finanzverschuldung gilt das allerdings nur auf Quartalsebene. Im Vergleich zu den Zahlen im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen leicht höheren Periodenverlust sowie eine rückläufige EBITDA-Marge. Es liegt also noch einiges vor dem Unternehmen. Wir schauen uns komplementär dazu die technische Lage bei der Kursentwicklung an

SKS-Formation oder Abwärtstrend?

Der langfristige Abwärtstrend scheint nach den markttechnischen Kriterien weiterhin intakt zu sein. Denn sowohl der 100- als auch der 200-Wochendurchschnitt konnten bisher nicht nachhaltig überwunden werden. Seit etwa Anfang 2015 laufen die beiden Durchschnitte allerdings immer enger zusammen, was mit einer längerfristigen Seitwärtsphase begründet werden kann.

Das letzte Allzeittief wurde bei 0,92 Euro je Aktie erreicht. Seitdem hat sich die Aktie erholt und mehr als 150 % an Wert hinzugewonnen. Auf längerfristiger Basis lässt sich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter Formation erkennen. Sie gilt als Umkehrformation. Die Nackenlinie wurde bereits leicht überschritten.

Fazit

Die markttechnische Lage in der Heidelberger Druck Aktie sieht langfristig durchaus interessant aus. Eine Umkehrformation lässt sich erkennen. Die fundamentalen Daten lassen einiges an Hoffnung aufblitzen und unterstützen die Umkehrformation. Kurzfristig können sie aber allenfalls nur marginal überzeugen, weshalb der Kurs eher zur Schwäche tendiert. Es ist schwer vorstellbar, dass die Aktie in naher Zukunft stark an Wert zunimmt, sofern sich die Zahlen nicht deutlich verbessern. Das wird man jedoch erst mit den Daten aus dem Jahresgeschäftsbericht per Q4 ermitteln können.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse