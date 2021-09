Hefei Urban Construction Development: War das alles?

Der Kurs der Aktie Hefei Urban Construction Development steht am 26.09.2021, 02:25 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 8.2 CNH. Der Titel wird der Branche "Immobilien" zugerechnet.

Hefei Urban Construction Development haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hefei Urban Construction Development-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,06 CNH mit dem aktuellen Kurs (8,2 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +1,74 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (8,19 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,12 Prozent), somit erhält die Hefei Urban Construction Development-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Hefei Urban Construction Development liegt mit einer Dividendenrendite von 1,22 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 4,43, wodurch sich eine Differenz von -3,21 Prozent zur Hefei Urban Construction Development-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Sentiment und Buzz: Hefei Urban Construction Development lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hefei Urban Construction Development in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hefei Urban Construction Development?

Wie wird sich Hefei Urban Construction Development nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Hefei Urban Construction Development Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Hefei Urban Construction Development Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken