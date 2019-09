Hefei Urban Construction DevelopmentEndlich geschafft, ?

Der Kurs der Aktie Hefei Urban Construction Development steht am 27.09.2019, 11:08 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 6.69 CNY.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hefei Urban Construction Development auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Hefei Urban Construction Development erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -20,28 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +27,06 Prozent im Branchenvergleich für Hefei Urban Construction Development bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,28 Prozent im letzten Jahr. Hefei Urban Construction Development lag 27,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hefei Urban Construction Development haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hefei Urban Construction Development mit einem Wert von 17,97 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 61,66 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.