Hedvig sammelt 30 Mio. SEK für Unternehmenswachstum und den Wandel des Hausversicherungssystems

Stockholm (ots/PRNewswire) -Das in Stockholm ansässige Startup Hedvig, das Haus- undHausratversicherung neu konzeptioniert, konnte 30 Millionenschwedische Kronen (2,85 Millionen Euro) von europäischen Investoren,u. a. Cherry Ventures und Khaled Helioui, aufbringen, um seineambitionierte Wachstumsstrategie fortzusetzen und herkömmlicheVersicherungsträger auf die Probe zu stellen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/746676/Hedvig_Logo.jpg )"Über so starke Investoren wie Cherry Ventures und Khaled Heliouiim Team unserer weiteren Finanzstützen und deren Vertrauen in Hedvigsind wir natürlich begeistert. Ihre Erfahrungen, aus Startupsbranchenführende Unternehmen zu machen, ist für uns in dieser Phasedes beschleunigten Wachstums ein immenses Plus. Von den regulärenmarktgängigen Versicherungsanbietern erhalten Kunden einfach nichtdas benutzerfreundliche Erlebnis, das sie verdient haben. Und das istganz normal, da erhöhte Komplexität und Reibungsflächen dazu führen,dass die Leute die Versicherung weniger nutzen - für die Versicherungeine profitreiche Strategie. Das steht in krassem Widerspruch zuunserem Motto, und darum stellen wir es komplett auf den Kopf. UnsereMission soll es sein, die Hausversicherung zu einem angenehmenErlebnis zu machen, zu dem die Leute gerne zurückkehren", sagte LucasCarlsén, Mitgründer und CEO von Hedvig.Der Fonds Cherry Ventures, der führende Investor dieser Runde,wurde von Filip Dames, Christian Meermann und Daniel P. Glasner insLeben gerufen und wird von ihnen geleitet. Unmittelbar vor Bildungdes Fonds waren diese drei bei Zalando, Quandoo und Citydeal tätig.Der in Berlin beheimatete Fonds investiert in die Frühphasen derambitioniertesten Startups Europas und zählt zu den frühenUnterstützern europäischer Erfolgspioniere wie Flixbus und AUTO1.Khaled Helioui gilt als Unternehmensengel und hat globaleRiesenunternehmen wie Uber und Deliveroo schon in den Anfängenunterstützt."Hedvig hat die Möglichkeit, eine Branche umzukrempeln, die sichder Weiterentwicklung widersetzt. Ihr einzigartiger Ansatz kann schonjetzt Fuß fassen, und wir sind uns sicher, dass Lucas und das Teamüber die Fähigkeiten verfügen, das Wachstum in ihrem HeimatlandSchweden zu beschleunigen, aber auch zur rechten Zeit in andereMärkte und mit zukünftigen Produkten einzusteigen", sagte Dames."Hedvig greift eine undurchsichtige, monolithische Branche auf, inder das Vertrauen seitens der Kunden aufgrund vonverwaltungstechnischen Hürden und fragwürdigen Praktikenverschwindend gering ist. Dieses zielorientierte Team hat einelegantes Modell entwickelt, wie sich der Versicherungszugang auchbei Priorisierung der Kundenbedürfnisse erweitern lässt. In ihrenErfolg und die Schaffung neuer Normen für die gesamteVersicherungsbranche habe ich volles Vertrauen", sagte Helioui.Hedvig erhielt zu Beginn dieses Jahres in der ersten Runde derStartkapitalbeschaffung Gelder von den bekannten schwedischenUnternehmensengeln Sophia Bendz, ehemalige globale Marketingleiterinbei Spotify, dem Magnaten Sven Hagströmer und Nicklas Storåkers, diezu den im eigenen Lande berühmten, führenden Technologieunternehmernund Investoren zählen - alle drei waren auch in der letztenFinanzierungsrunde von Hedvig dabei.Informationen zu HedvigDas 2016 gegründete und seit Mai dieses Jahres am Markt tätigeUnternehmen Hedvig bietet einfache, schnelle und faire Versicherungfür Miet- wie auch Eigentumswohnungen sowie Reiseversicherung undSachversicherungen für alles von Telefonen bis zu Fahrrädern. DieAnmeldung ist kinderleicht, es gibt keine festgeschriebeneVertragsdauer und der Versicherungsnehmer zahlt einen auf seinenBedarf abgestimmten monatlichen Festbetrag. Hedvig behält feste 20 %von den monatlichen Prämien ein und das war's. Somit sind wir in derLage, uns auf den besten Kundendienst zu konzentrieren und nichtdarauf, wie wir mehr Profit machen, indem wir Schadensfälle ablehnen.Sie melden Ihre Schadensfälle direkt über die App, was durch unsereNutzung von künstlicher Intelligenz möglich ist, und für den Fall,dass am Ende des Jahres noch Gelder im Pool für Schadensfälle übrigsind, spenden wir diese an wohltätige Organisationen Ihrer Wahl.Erfahren Sie mehr unter Hedvig.com (http://www.hedvig.com) undwenden Sie sich an uns unter press@hedvig.com oder +46-730-48-22-26.Original-Content von: Hedvig AB, übermittelt durch news aktuell