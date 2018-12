Hedgefonds Elliott macht Druck auf Spirituosenkonzern Pernod Ricard

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Elliott macht beim französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard Druck auf das Management.



Der Hedgefonds des bekannten Investors Paul Singer hat eine wirtschaftliche Beteiligung von mehr als 2,5 Prozent an dem Whisky- und Gin-Hersteller aufgebaut, wie er am Mittwoch in London mitteilte. Pernod Ricard besitze ein herausragendes Portfolio international bedeutender Marken, schreibt Elliott. Dennoch habe die Gesellschaft in den vergangenen Jahren in den wichtigsten Bereichen ihres Geschäfts Marktanteile verloren.

Nach eigenen Angaben hat sich Elliott mit Pernod-Chef Alexandre Ricard getroffen, um mit ihm über eine bessere Geschäftsstrategie zu sprechen. Diesen Dialog wolle der Hedgefonds fortsetzen.