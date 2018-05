Hedgefonds Elliot gewinnt Machtkampf bei Telecom Italia gegen Vivendi

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

ROZZANO/MAILAND (dpa-AFX) - Der aktivistische US-Investor und Milliardär Paul Singer hat einen Machtkampf gegen den Mehrheitsaktionär Vivendi beim italienischen Telekommunikationskonzern Telecom Italia gewonnen.



Mit seinem Antrag auf Neubesetzung des Verwaltungsrats konnte sich Singers Hedgefonds Elliott auf einer einberufenen Hauptversammlung in Mailand am Freitag durchsetzen. Der Antrag von Elliott erhielt 49,8 Prozent der Stimmen, der konkurrierende Antrag vom französischen Medienkonzern Vivendi bekam 47,2 Prozent. Damit kann Elliott 10 der 15 Mitglieder des Verwaltungsrats benennen, die restlichen fünf kommen von Vivendi. Singer strebt einen Anteilsverkauf bei Telecom Italia an, den Vivendi verhindern will.

Die Aktie von Telecom Italia lag nach der Entscheidung gut ein Prozent im Plus. Elliott besitzt knapp 9 Prozent der Anteile an Telecom Italia, Vivendi rund 24 Prozent./men/tos