Hecla Mining Aktie: Was passiert da hinter den Kulissen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hecla Mining":

Hecla Mining konnte in den vergangenen Sitzungen keine nennenswerten Gewinne mehr erzielen. Dennoch sind die Kurse in den zurückliegenden Wochen immerhin relativ stabil gewesen und bewegen sich in einer Seitwärtsrange. Dabei hat die Aktie seit Mitte März einen Aufschwung geschafft, der von etwa 2,64 Euro auf über 3,20 führte. Insofern sind immerhin fast 20 % gewonnen worden, womit die Aktie übergeordnet ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.