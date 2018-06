Hecla Mining Aktie: Die Spannung wächst!

Weitere Suchergebnisse zu "Hecla Mining":

Hecla Mining konnte in den zurückliegenden Handelsstunden keinen entscheidenden Durchbruch nach oben mehr realisieren. Damit steigt nach Meinung der charttechnischen Analysten mittlerweile die Spannung für den Wert immens. Denn: Die Aktie verläuft in einem charttechnischen Seitwärtstrend, auch wenn die Notierungen seit Mitte März gestiegen sind. Seit etwa Ende April bewegen sich die Kurse zwischen 3 und 3,20 Euro hin und her. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.