Hecla Mining Aktie: Schöne Chance nach diesem Satz!

Weitere Suchergebnisse zu "Hecla Mining":

Hecla Mining hat in den vergangenen Tagen eine schöne Chance für Investoren eröffnet, die in dem Bereich nach einer stabileren Aktie suchen. Dabei sind die Untergrenzen von 3 Euro erneut erfolgreich getestet worden. Dies ist ein positives Signal, insofern der Wert seit Mitte März ohnehin in einem kleinen charttechnischen Aufwärtstrend nach oben verläuft. Dabei waren die Notierungen bei 3,40 Euro an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.