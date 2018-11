Hebner: Maas erzeugt Fake News in Sachen Migrationspakt

Berlin (ots) - Zu den aktuellen Äußerungen von Außenminister Maaszur Arbeit der Bundesregierung in Sachen Migrationspakt erklärt derAfD-Abgeordnete im Europaausschuss Martin Hebner:"Der Migrationspakt wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dassweitere Millionen von Migranten nach Deutschland einreisen können.Das wird unsere Sozialsysteme sprengen und den sozialen Friedenmassiv gefährden.Deshalb hat die Bundesregierung von Anfang an versucht, die Folgendes Migrationspaktes für Deutschland zu verschleiern und eineöffentliche Debatte darüber zu verhindern.Die aktuelle Behauptung von Außenminister Maas setzt diesemVerhalten der Desinformation die Krone auf und ist an Dreistigkeitkaum zu überbieten. Denn die Bundesregierung hat aktiv versucht zuverhindern, dass der Bundestag sich mit der Thematik befasst undAfD-Abgeordnete sich umfassend über ihre Rolle bei der Erarbeitungdes Paktes informieren.Es ist allein der AfD-Fraktion zu verdanken, dass die aktuelleStunde zu diesem Thema am 19.4.2018 überhaupt stattfand. Der Antragdazu stammt von uns, nicht von Maas oder irgendeiner anderenFraktion.Darüber hinaus hat das Auswärtige Amt nichts proaktiv dafür getan,um die Abgeordneten über den Migrationspakt zu informieren. Nur aufmein Drängen kamen zwei Informations-Termine im Oktober und November2018 mit dem Auswärtigen Amt zustande. Dort wurde schnell klar, aufwelch wackligen Füßen dieses Abkommen stehen wird.Dass Maas nun behauptet, es handle sich sowohl bei der aktuellenStunde als auch bei den AA-Terminen um 'seine Veranstaltungen' istmindestens irreführend.Es zeugt jedoch auch davon, wie sehr die Bundesregierung mit demRücken zur Wand steht. Sie hat nicht nur nicht informiert, sie hataktiv versucht, ihr politisches Engagement für den Pakt den Menschenin Deutschland zu verschleiern."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell