Hebestreit löst Seibert als Regierungssprecher ab

BERLIN (dpa-AFX) - Staffelübergabe im Bundespresseamt: Der bisherige Pressesprecher von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, hat die Leitung der Kommunikationsbehörde vom bisherigen Amtsinhaber Steffen Seibert übernommen. Somit spricht Hebestreit für Scholz auch in seinem neuen Amt als Bundeskanzler.

Scholz verwies bei der Übergabe am Donnerstag in Berlin darauf, dass Hebestreit über Jahre als Journalist gearbeitet hatte und die Perspektive der Medien gut kenne. Zudem dankte Scholz Seibert und seinem Team für ihre Verdienste. Seibert räumte ein, dass es für ihn Tage gemischter Gefühle seien. Er habe beim Gang durchs Regierungsviertel am Vortag aber eine anregende Stimmung und neuen Elan festgestellt. "Das nimmt einen aufs Neue wieder ganz stark für unsere Demokratie ein", sagte Seibert mit Blick auf den reibungslosen Regierungswechsel./bw/DP/eas