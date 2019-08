Heben Sie Ihre Oktoberfest-Festlichkeiten auf ein neues Niveau

Oktoberfest-Flipperautomat von American Pinball entzücktFestival-, Brauhaus- und Restaurantgäste gleichermaßenStreamwood, Illinois (ots/PRNewswire) - American Pinball, einerfolgreicher Neueinsteiger auf dem Markt für Flipperautomaten,ermutigt Kunden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, sichmit dem das Publikum begeisternden Flipperspiel Oktoberfest: Pinballon Tap vertraut zu machen. Das beliebte deutsche Festival wird aufden amerikanischen und europäischen Märkten gleichermaßen gefeiert,und welch bessere Möglichkeit gäbe es, Gästen aller Altersgruppeneinen passenden Flipperautomaten anzubieten?Laut Dhaval Vasani, President des Unternehmens: "Flipperautomatenbieten grenzenlose Geschäftsmöglichkeiten. Restaurants, Kneipen undBrauhäuser können am meisten vom wiederaufgelebten Interesse anFlippern profitieren. Flipperspiele ziehen nicht nur ältere Menschenan, die auf eine nostalgische Erfahrung aus sind, sondern auch jungeSpieler, die ein neues Abenteuer suchen. Aus diesem Grund hat sichAmerican Pinball auf die Entwicklung eines Flipperautomatenkonzentriert, der eine Verbindung zum Oktoberfest herstellt. Dies istdas perfekte Unterhaltungsangebot für die Nahrungsmittel- undGetränkeindustrie."Bei diesem beliebten Spiel sind die Benutzer auf demFestivalgelände unterwegs, besuchen mehr als ein Dutzend Festzelteund sammeln Bierkrüge. Sie erleben den Nervenkitzel aufregenderFahrgeschäfte wie der fantastischen Korkenzieher-Achterbahn hautnahund genießen wunderbare Musik, Speisen und Getränke, um dasultimative Oktoberfest-Abenteuer abzurunden.Bringen Sie die Stimmung des Oktoberfestes mitten in Ihr Geschäftund lassen Sie Ihre Gäste das ganze Jahr über daran teilhaben. Sowohlbegeisterte Anhänger als auch Anfänger des Flipperspiels werden dieGameplay-Features zu schätzen wissen: 5 Mehrfachbälle, 14 Zelt-Modi,Bierkrug-Power-Ups, Imbissstände zur Erhöhung der Punktzahl, 3Mini-Wizard-Modi, Uber-Wizard-Modus und eine VIELZAHL an Enten.Das Ziel bestand in der Schaffung eines Spielerlebnisses derhöchsten Qualität, jedoch mit schnellerer Produktionszeit. Dadurchkönnen die Vertriebspartner von American Pinball sofort Bestellungenvon Geschäften entgegennehmen, die diesen publikumswirksamenFlipperautomaten rechtzeitig zu den diesjährigenOktoberfest-Festlichkeiten in ihrer Einrichtung verfügbar machenmöchten.Bieten Sie Ihren Kunden mit Oktoberfest: Pinball on Tap auf demOktoberfest 2019 ein Erlebnis, das sie nicht bald vergessen werden.Die Zeit drängt - geben Sie Ihre Bestellung noch heute beiVertriebspartnern von American Pinball unterhttps://www.american-pinball.com/distributors auf oder senden Sieeine E-Mail an sales@american-pinball.com.Informationen zu American PinballAmerican Pinball engagiert sich für die Entwicklung vonFlipperautomaten, die Spieler wirklich begeistern und sich im Landder Silberbälle von Retro-Spielhallen als Spiele etablieren, die sichdurch lebendige Themen, starke Charaktere und den speziellen, schwerdefinierbaren X-Faktor auszeichnen. American Pinball, mit Hauptsitzund Flipperautomat-Fertigungseinrichtung in einem Vorort von Chicagoim US-Bundesstaat Illinois, entwickelt und fertigt Spiele für denweltweiten Unterhaltungsmarkt. Weitere Informationen über AmericanPinball finden Sie auf unserer Website unter www.american-pinball.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/959997/American_Pinball_Oktoberfest.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/959998/American_Pinball_Logo.jpgOriginal-Content von: American Pinball, übermittelt durch news aktuell