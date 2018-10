Hebelprodukte bieten Anlegern große Chancen aber auch ein hohes Risiko

Köln (ots) - Hebelprodukte polarisieren wie kaum ein anderesProdukt auf den Finanzmärkten. Das liegt an den hohen Gewinnchancenauf der einen Seite und dem hohen Verlustrisiko andererseits.Niemand anderes als Warren Buffett hat vor Jahren Derivate mal alsfinanzielle Massenvernichtungswaffen bezeichnet. Diese Einstellungmuss man nicht teilen und eine differenziertere Betrachtungsweise vonDerivaten und Hebelprodukten ist sicher möglich. Die Aussage desInvestment-Meisters zeigt aber dennoch, dass Derivate ein äußerstrisikoreiches Finanzprodukt für die Anleger sind, erklärt dieWirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte.Besonders Privatanleger sollten sich bewusst sein, dass ein Hebelimmer in beide Richtungen wirken kann. Zwar lassen sich beiHebelprodukten in kurzer Zeit große Beträge auf den Kapitalmärktenbewegen. Doch es besteht eben nicht nur die Aussicht auf hoheGewinne, sondern auch ein großes Verlustrisiko. Bei Hebelproduktenmit Nachschusspflicht geht das Risiko sogar über den Totalverlusthinaus, die Anleger können einen höheren Betrag verlieren als sieeingesetzt haben.Entscheidend ist die Konstruktion des Finanzprodukts. Ausgehendvon einem Basiswert, das können z.B. Aktienkurse, Indizes,Devisenkurse, Zinssatz oder Rohstoffpreise sein, legt der Anbieterden Hebel und weitere Bedingungen fest. Durch den Hebel entstehen diehohen Gewinnchancen aber eben auch das große Verlustrisiko für dieAnleger. Vereinfacht gesagt: Je höhe die Renditeaussichten, umsogrößer ist auch das Risiko. Das gilt umso mehr, wenn eineNachschusspflicht vereinbart wurde.Optionsscheine, Differenzkontrakte (CFD) oder Zertifikate sindtypische Hebelprodukte, mit denen auch Privatanleger handeln. Dassdiese Produkte riskant sind, haben die Finanzaufsichtsbehördenerkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Die deutscheFinanzaufsicht BaFin hat beispielsweise den Handel mit CFDs mitNachschusspflicht mit Privatanlegern schon im vergangenen Jahrverboten. Die europäische Finanzaufsicht ESMA zog jetzt nach und hatden Handel mit CFDs für Privatanleger zumindest stark eingeschränkt.Sie legte u.a. maximale Grenzen für die Hebel fest und untersagte dieNachschusspflicht.Das heißt nicht, dass Hebelprodukte aufgrund ihrer hohen Risikengrundsätzlich für Privatanleger ungeeignet sind. Anleger sollten sichaber umfassend informieren und ein wachsames Auge haben, zumal esauch immer schwarze Schafe unter den Anbietern gibt.Bei Problemen im Handel mit Hebelprodukten oder Derivaten sind imKapitalmarktrecht erfahrene Rechtsanwälte kompetente Ansprechpartner.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/kapitalmarktrecht.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell