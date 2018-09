"Hebel zur Weiterentwicklung": Ein ingenieurwissenschaftfliches Fernstudium kann Karrieren beschleunigen

Hamburg (ots) - An der HFH starten zum 1. Oktober 2018 dieBachelorstudiengänge Maschinenbau, Mechatronik undWirtschaftsingenieurwesen. Am 1. Januar 2019 folgen dann dieMasterstudiengänge."Das Bachelorstudium war für mich der Hebel zur Weiterentwicklungund das Mittel, um beruflich aufzusteigen." Anika Koch arbeitet alskaufmännische Projektmanagerin bei der DB Netz AG und ist dietausendste Bachelorabsolventin(http://bit.ly/tausendste_absolventin_hfh_wirtschaftsingenieurwesen)im Fernstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der HFH · HamburgerFern-Hochschule. "Ohne diesen Abschluss hätte ich meine aktuelleStelle nie bekommen", ist sich die 37-Jährige sicher. Und weil dieHamburgerin, die nebenbei ein Online-Fachgeschäft fürMotorrad-Rennstreckenbedarf betreibt, sich beruflich wieder mehr demtechnischen Bereich zuwenden möchte, hat sie nach ihrem Bachelordirekt den Master in Angriff genommen. Als Berufstätige hat sie sichbewusst wieder für ein Fernstudium entschieden - nun imMasterstudiengang Maschinenbau(http://bit.ly/HFH_Master_Maschinenbau), den die HFH in Kooperationmit dem Heilbronner Institut für Lebenslanges Lernen anbietet.Ingenieurwissenschaften zählen zu den beliebtesten und starknachgefragten Studienfächern. Laut Statistischem Bundesamt fiel jedervierte Abschluss im Prüfungsjahr 2017 auf einingenieurwissenschaftliches Fach. Die Gründe für das Interesse sindnaheliegend: Berufe in diesem Feld versprechen abwechslungsreicheTätigkeiten, die Beschäftigung mit hochaktuellen Themen wieDigitalisierung und Industrie 4.0 sowie nicht zuletzt hervorragendeBeschäftigungschancen. Neben einem Präsenzstudium an einer Uni oderFH lassen sich Ingenieurwissenschaften auch im Fernstudium studieren.Das ist durch die organisatorische Flexibilität besonders fürBerufstätige wie Anika Koch interessant, die in diesem Bereich ein-oder weiter aufsteigen wollen. An der Hamburger Fern-Hochschulebieten die Bachelorstudiengänge Maschinenbau(http://bit.ly/HFH_Bachelor_Maschinenbau), Mechatronik(http://bit.ly/HFH_Bachelor_Mechatronik) undWirtschaftsingenieurwesen (http://bit.ly/HFH_Bachelor_Wing) am 1.Oktober wieder beste Einstiegsmöglichkeiten. Für den fachlichenAnschluss bieten sich die Masterstudiengänge Maschinenbau undWirtschaftsingenieurwesen (http://bit.ly/HFH_Master_W-Ing) an, diezum 1. Januar starten.Maschinenbau, Mechatronik oder Wirtschaftsingenieurwesen: ImFernstudium zum BachelorWährend der Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen zu denTraditionsstudiengängen der HFH zählt und seit 20 Jahren im Portfolioder Fernhochschule verankert ist, lassen sich seit Kurzem auchMaschinenbau und Mechatronik im Bachelor studieren. BeideFernstudiengänge führen zum Bachelor of Engineering und dauern achtoder neun Semester, in der längeren Variante ist ein Hauptpraktikummitinbegriffen. Beide vermitteln zunächst dieingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und das fachliche Basiswissendes jeweiligen Fachs. Bereits im Bachelor können fachlicheSchwerpunkte gesetzt werden: Zur Wahl stehen in MaschinenbauKonstruktion und Entwicklung, Produktionstechnik /-wirtschaft,Robotik, Mensch-Maschine-Interaktion sowie Smart Products & Services.In Mechatronik kann aus den Schwerpunkten Robotik,Mensch-Maschine-Interaktion und Smart Products & Services gewähltwerden.Der Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen bietet nicht nurhinsichtlich des wählbaren akademischen Grades - Bachelor of Sciencein 8 Semestern oder Bachelor of Engineering in 9 Semestern -individuelle Wahlmöglichkeiten. Bei der Schwerpunktsetzung könnensich Studierende zwischen insgesamt elf Modulen entscheiden: Nebentechnischen und wirtschaftswissenschaftlichen Modulen steht hier auchder Schwerpunkt "Ingenieurpsychologie und Management komplexerProblemsituationen" zur Wahl, ein Thema, das den interdisziplinärenAnsatz des Studiengangs unterstreicht.Option Master: Im Fernstudium Wirtschaftsingenieurwesen oderMaschinenbauMit den genannten Bachelorabschlüssen bieten sichAnschlussmöglichkeiten für ein Masterstudium. Der MasterWirtschaftsingenieurwesen kann je nach Erststudium auf 60, 90 oder120 Credit Points studiert und mit dem Master of Science oder Masterof Engineering abgeschlossen werden. Je nach Leistungsumfang dauerter drei, vier oder fünf Semester und legt einen inhaltlichen Fokusauf die aktuellen Themen Digitalisierung und Industrie 4.0.Den Master Maschinenbau, den auch Anika Koch studiert, bietet dieHFH ebenfalls als berufsbegleitendes Fernstudium an. Für diePraxisphasen und obligatorischen Labore arbeitet die HFH mit demInstitut für Lebenslanges Lernen der Hochschule Heilbronn zusammen.Bei den Laboren stehen Virtuelle Produktentwicklung - CAD/DMU, einRoboterlabor und ein Vertiefungslabor im Fach Mehrkörpersysteme zurWahl. Für welche Schwerpunkte und Labore sich Anika Koch entscheidenwird, wird sich erst in einigen Wochen klären. Eines steht für sieaber bereits jetzt fest: "Ich möchte weiter aufsteigen, zum Beispielzur Projektleiterin - dabei kann mir der Masterabschluss sehrhelfen."Pressekontakt:Sarah El JobeiliTel: +49 (0)40 35094-3299E-Mail: sarah.el-jobeili@hamburger-fh.deOriginal-Content von: HFH Hamburger Fern-Hochschule gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell