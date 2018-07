Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage: Aktienanalyse vom 19.07.2018

An der Börse Shanghai schloss die Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage-Aktie am 18.07.2018 mit dem Kurs von 63,27 CNY. Die Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage-Aktie wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3 Prozent und liegt damit 0,92 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products, 2,08). Die Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage beläuft sich mittlerweile auf 61,82 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 63,27 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,35 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 64,98 CNY. Somit ist die Aktie mit -2,63 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".