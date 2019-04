Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical: Reicht das?

Der Kurs der Aktie Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical steht am 03.04.2019, 11:41 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 8,58 CNY. Der Titel wird der Branche "Arzneimittel" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical. Es gab insgesamt drei positive und 11 negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,28 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,38) für diese Aktie. Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".