Hebammenverband veröffentlicht neu erhobene Daten

Berlin (ots) - Deutlicher Anstieg bei Ausbildungs- undStudienplätzen für HebammenDer Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) hat bei Schulen undHochschulen in Deutschland nachgefragt, wie viele Hebammen undEntbindungspfleger sie ausbilden. Es wurden aktuell neueAusbildungsplätze geschaffen, so dass nach der Umfrage des DHVdeutschlandweit derzeit insgesamt 2.486 Auszubildende und 310Studierende zur Hebamme ausgebildet werden. Bis zum Ende des Jahres2018 sollen die Plätze weiter ausgebaut werden auf insgesamt 3.055Ausbildungs- und 400 Studienplätze. Damit schließen zukünftigjährlich rund 1.000 Hebammen ihre Ausbildung ab. Die Schulenreagieren damit auf den steigenden Bedarf an Hebammenhilfe. Der DHVsieht darin jedoch nur eine Notlösung, da bereits bis Anfang 2020 dieAkademisierung des Hebammenberufs erfolgen soll, und fordert raschepolitische Maßnahmen."Hebammen werden dringend gebraucht. Wir freuen uns deshalb, dasszukünftig mehr Hebammen in den Beruf starten", so UlrikeGeppert-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands. Diesallein reiche allerdings nicht, denn viele arbeiten derzeitdurchschnittlich nicht mehr als sieben Jahre als Hebamme: "DamitHebammen im Beruf bleiben, müssen ihre Arbeitsbedingungen verbessertwerden", so Geppert-Orthofer.Bereits bis Anfang 2020 soll in Deutschland die Akademisierung desHebammenberufs laut einer EU-Richtlinie erfolgen. Vor diesemHintergrund meint Yvonne Bovermann aus dem Präsidium des DHV:"Hebammen sollen bereits 2020 an die Hochschulen. Dass kurz davornoch in den Ausbau der schulischen Ausbildung investiert wird, istnicht der richtige Schritt. Damit können nur die größten Lückengeschlossen werden. Der Erhalt der Hebammenschulen ist keine Option.Wir sehen jetzt dringenden politischen Handlungsbedarf, endlich diegesetzlichen Grundlagen in Bund und Ländern für eine volleAkademisierung zu schaffen."Deutschland ist eines der letzten Länder in der EU, in demHebammen noch nicht vollständig an der Hochschule ausgebildet werden.Pressekontakt:Deutscher Hebammenverband e. V.PressestelleTelefon: 030/3940 677 30E-Mail: presse@hebammenverband.de