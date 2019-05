Hebammen fordern Aufklärung statt Impfpflicht/ DocCheck Research befragt Hebammen zum Thema Impfen

Köln (ots) - Fast jede Hebamme wird von Eltern regelmäßig auf dasImpfen von Säuglingen und Kleinkindern angesprochen. Ihre Sicht aufdas Thema ist differenziert, doch viele scheuen sich, klareEmpfehlungen auszusprechen. Denn streng genommen dürfen sie dasnicht. Dabei tut Aufklärung ihrer Ansicht nach bitter Not, zeigt eineaktuelle Kurzbefragung von DocCheck Research.Knapp 80 Prozent der Geburtshelfer/-innen in Deutschland werdenvon Eltern häufig auf das Thema Impfen angesprochen, insbesondere dieniedergelassenen und freiberuflichen Hebammen. Die Mehrheit derHebammen steht dem Impfen positiv gegenüber, ihr Blick auf dieThematik ist allerdings differenziert: Gut zwei Drittel stimmen derAussage zu, dass Impfungen effektiv vor Infektionskrankheitenschützen. Allerdings sind auch 62 Prozent der Hebammen der Meinung,dass die Öffentlichkeit über Impfkomplikationen zu wenig informiertwird.Bei plakativen Pauschalaussagen zeigen sie sich uneins: Gerade malgut die Hälfte bejaht, dass es gut sei, möglichst viele Kinder zuimpfen, um nicht geimpfte Kinder zu schützen (54 Prozent). Ebensoviele sind der Ansicht, eine zunehmende Impfmüdigkeit gefährde dieGesundheit der Bevölkerung (54 Prozent), und nur eine knappe Mehrheitvon 51 Prozent der Hebammen hält die Empfehlungen der STIKO fürfachlich begründet.Viele der befragten Hebammen fordern detailliertere Informationenfür Eltern verbunden mit einer individuelleren Zusammenstellung desImpfplans für das Kind. Nur vier der zehn von der STIKO empfohlenenImpfungen werden auch von mehr als zwei Dritteln der Hebammenempfohlen: Tetanus (Wundstarrkrampf, 70 Prozent), Diphtherie (69Prozent), Poliomyelitis (Kinderlähmung, 69 Prozent) sowie Masern (67Prozent). Bereits bei Röteln, Keuchhusten (Pertussis) und Mumps sinktdie Empfehlungsbereitschaft der Hebammen unter die 65-Prozent-Marke.Generell zeigen sich viele Hebammen beim Thema Impfempfehlungenzurückhaltend, mehr als jede zehnte sagt explizit, dass sie gar keineberatende Empfehlung zum Thema abgeben will bzw. darf. Dies sei derJob der Kinderärzte.Für die Studie wurden vom 29. März bis 5. April 2019 n = 100 inDeutschland tätige Hebammen per Zufallsauswahl aus dem DocCheckOnline Panel durch das Institut DocCheck Research befragt.Kontakt:DocCheck Community GmbHDocCheck ResearchAnja WenkeVogelsanger Str. 6650823 Kölnfon: +49 - 221 - 920 53-512eMail: dc-research@doccheck.comOriginal-Content von: DocCheck Research, übermittelt durch news aktuell