Heavy Metal rettet Leben: DKMS und Wacken Open Air starten Online-Registrierungsaufruf (FOTO)

Wacken / Tübingen (ots) - Blutkrebs kennt keine Coronapause! Daher lädt das Wacken Open Air (W:O:A) -Team auch 2020 dazu ein, sich als Stammzellspender:in bei der DKMS zu registrieren - ganz einfach online. Das Engagement des W:O:A im Kampf gegen die Krankheit ist mehr als vorbildlich: S eit Beginn der Kooperation im Jahr 2014 haben sich über 10.000 Metal-Fans als potenzielle Stammzellspender:innen registriert. 45 von ihnen haben sogar schon Stammzellen gespendet - und so Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt eine zweite Chance auf Leben geschenkt.Zwar kann die DKMS in diesem Jahr nicht live auf dem "heiligen Acker" mit einem Registrierungsstand vertreten sein - aber mit den Festivalgründern Thomas Jensen und Holger Hübner sowie dem W:O:A-Team geht im siebten Jahr der Partnerschaft der Hilfsappell weiter. Gerade jetzt ist diese Hilfe besonders wichtig: Auch während der Pandemie erkrankt alle 35 Sekunden weltweit ein Mensch an Blutkrebs und für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung."Auch das W:O:A steht vor großen Herausforderungen und deshalb sind wir umso glücklicher, in diesen Zeiten weiterhin auf die Hilfe unseres langjährigen Partners bauen zu können", sagt Konstanze Burkard , Direktorin Spenderneugewinnung und Corporate Communications der DKMS.Seit März 2020 führt die DKMS wegen der Pandemie keine öffentlichen Registrierungsaktionen mehr durch und wird auch bis auf Weiteres daran festhalten, um die Gesundheit aller Menschen bestmöglich zu schützen. Dieser Veranstaltungsstopp hat zwangsläufig zu einem starken Rückgang bei Neuregistrierungen geführt. Doch mit neuen Angeboten für die Onlineregistrierung ermöglicht die Spenderdatei zeitgemäße und sichere Wege, um sich zu registrieren und auch andere Menschen zu motivieren, potenzielle Stammzellspender:innen zu werden. Dabei zählt die DKMS auf ihre Unterstützer:innen - ganz besonders auch aus der Metalszene.Für das Wacken Open Air gibt es dazu eine eigene Online-Registrierungsaktion - alle Metalfans und andere hilfsbereite Menschen, sind eingeladen, sich dort ein Registrierungsset für zuhause anzufordern: http://www.dkms.de/de/wackenDas W:O:A ist 2020 mit Wacken World Wide unter https://wacken-world-wide.com für die Fans präsent und weist auch dort auf die gute Sache hin.Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.de https://mediacenter.dkms.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16259/4663341OTS: DKMS gemeinnützige GmbHOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell