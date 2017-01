Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne: TV-Premiere seines neuen Doku-Formats ab 23. Januar auf HISTORY (FOTO)

München (ots) -- "Ozzy & Jack's World Detour": Ozzy Osbourne und sein Sohn Jackwandeln weltweit auf den Spuren der Geschichte: Auf ihrerReiseroute befinden sich unter anderem die Gedenkstätte Alamo,die UFO-Stadt Roswell und Stonehenge in England; im Land deraufgehenden Sonne begeben sie sich außerdem auf die Spur derSamurai, und auf Kuba erleben beide das Erbe des Kommunismus unddes Kalten Krieges.- Deutsche TV-Premiere der zehn einstündigen Episoden ab 23.Januar immer montags um 21.30 Uhr auf HISTORYOzzy Osbourne spielte gestern in Köln mit "Black Sabbath" seinletztes Konzert in Deutschland. Auf dem TV-Sender HISTORY jedoch gehtseine Tour erst richtig los - allerdings ohne Roadies und ohneTourbus: Gemeinsam mit Sohn Jack besichtigt er ein Beerdigungsmuseum,schmiedet ein Samurai-Schwert, fährt einen Panzer aus dem ZweitenWeltkrieg, schürft Gold mit Rattlesnake Randy und testet seinGeschick mit einem Mars-Rover. Mit dem Ziel, jene Vater-Sohn-Zeitnachzuholen, die sie durch Ozzys bewegtes Leben bisher verpassthaben, begeben sich beide auf einen skurrilen Roadtrip. Auf dereigens von Jack Osbourne zusammengestellten To-Do-Liste findet sicheine Vielzahl von Destinationen, die sie quer durch die USA undEngland sowie nach Japan und Kuba führen. HISTORY Deutschland zeigtdie kuriose Reise ab kommenden Montag, 23. Januar 2017, immer um21.30 Uhr. Die ersten beiden Episoden werden als Doppelfolgehintereinander ausgestrahlt.Vater und Sohn beginnen ihre Tour in ihrer Heimat England. Dortbesichtigen sie Stonehenge und Bletchley Park, das ehemaligeHauptquartier des englischen Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg, wodie Turingmaschine zu sehen ist, die den geheimen Enigma-Code derNazis knackte. Jack hat sich außerdem in den Kopf gesetzt, seinenVater zum Ritter schlagen zu lassen. In der zweiten Folge sind Ozzyund Jack rund um Mount Rushmore in South Dakota (USA) unterwegs,liefern sich ein Wild-West-Duell, schürfen nach Gold und besuchen dasGrab des Revolverhelden Wild Bill Hickok in der alten Cowboy-StadtDeadwood.In der Alamo-Gedenkstätte in San Antonio/Texas sieht sich Ozzy inder nächsten Episode plötzlich mit einem Ereignis aus dem Jahre 1982konfrontiert, das er lieber ganz schnell vergessen würde, da es miteiner Festnahme endete. Damals erleichterte er sich nahe des zumWeltkulturerbe gehörenden Denkmals, woraufhin er abgeführt und fürzehn Jahre aus San Antonio verbannt wurde.Eine weitere Folge führt Vater und Sohn nach Japan, wo sie denSamurai-Meister Isao Machii treffen, sich im Schmieden einesKatana-Schwerts versuchen und darüber nachdenken, sich auftraditionelle Art und Weise tätowieren zu lassen. Auf Kuba wandelnsie anschließend auf den Spuren des Kommunismus und des KaltenKrieges, während sie in Roswell der Fährte des angeblich im Jahre1947 abgestürzten UFOS nachgehen und in Virginia in die Geschichteder amerikanischen Kolonialzeit eintauchen."Ozzy & Jack's World Detour" wurde 2016 von Osbourne Media undTGroup Productions für HISTORY USA produziert. Als Executive Producerzeichnen Jenny Daly, Jack Osbourne, R. Greg Johnston, Peter Glowskiund Rob Lobl sowie auf Seiten von HISTORY Matt Ginsburgverantwortlich. US-Start des Doku-Formats war am 27. Juli 2016.HISTORY Deutschland zeigt "Ozzy & Jack's World Detour" ab 23. Januar2017 immer montags um 21.30 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de undwww.facebook.com/history zu finden.Alle Episoden von " Ozzy & Jack's World Detour" im Überblick:Folge 1: "Ritter der Dunkelheit"(Deutsche Erstausstrahlung am 23. Januar, um 21.30 Uhr).Folge 2: "Im Westen viel Neues"(Deutsche Erstausstrahlung am 23. Januar, um 22.20 Uhr).Folge 3: "Unterwegs nach Alamo"(Deutsche Erstausstrahlung am 30. Januar, um 21.30 Uhr).Folge 4: "UFO-Ozzy"(Deutsche Erstausstrahlung am 6. Februar, um 21.30 Uhr).Folge 5: "Auf dem Pfad der Samurai"(Deutsche Erstausstrahlung am 13. Februar, um 21.30 Uhr).Folge 6: "Geburtstagshorror"(Deutsche Erstausstrahlung am 20. Februar, um 21.30 Uhr).Folge 7: "Kuba im Koffer"(Deutsche Erstausstrahlung am 6. März, um 21.30 Uhr).Folge 8: "Ozzy for President"(Deutsche Erstausstrahlung am 13. Folge 9: "Kannibalische Vorfahren"(Deutsche Erstausstrahlung am 20. März, um 21.30 Uhr).Folge 10: "Teuflische Töne"(Deutsche Erstausstrahlung am 27. März, um 21.30 Uhr). 