Heavitree Brewery: Das Ende oder geht es weiter?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Heavitree Brewery, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 14.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 230 GBP.

Unsere Analysten haben Heavitree Brewery nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,34 % ist Heavitree Brewery im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gaming, Lodging & Restaurants (2,73 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,61 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,52 liegt Heavitree Brewery unter dem Branchendurchschnitt (89 Prozent). Die Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" weist einen Wert von 75,25 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Heavitree Brewery. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Heavitree Brewery daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Heavitree Brewery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.