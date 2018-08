Heath & Sons: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Heath & Sons per 09.08.2018 bei 475 GBP. Heath & Sons zählt zu "Bauprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Heath & Sons auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Heath & Sons hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,61 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,89%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,71 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heath & Sons liegt bei einem Wert von 12,3. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Home & Office Products" (KGV von 26,55) unter dem Durschschnitt (ca. 54 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Heath & Sons damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Heath & Sons. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Heath & Sons daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Heath & Sons von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.