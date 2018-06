Heath & Sons: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Der Heath & Sons-Schlusskurs wurde am 26.06.2018 an der Heimatbörse London mit 485 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Heath & Sons auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Heath & Sons mit einer Rendite von 58,94 Prozent mehr als 55 Prozent darüber. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,25 Prozent. Auch hier liegt Heath & Sons mit 55,68 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Heath & Sons bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Fundamental: Heath & Sons ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Home & Office Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,43 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.