Heat Biologics: Das wird jetzt wichtig

Im Sommer vollzog die Aktie der Heat Biologics Inc. einen extrem steilen Anstieg. Er ließ den Kurs am 21. Juli in der Spitze bis auf 4,30 US-Dollar vordringen. Der steile Anstieg wurde anschließend jedoch recht schnell wieder abverkauft. Bis zum 4. September fiel der Kurs auf ein Tief bei 0,88 US-Dollar zurück.

Von diesem Niveau aus vollzog die Aktie im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung