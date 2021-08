Heartland Express-Aktie: Plant zusätzlichen Aktienrückkauf von 3 Millionen!

Heartland Express, Inc.(NASDAQ:HTLD) hat eine reguläre vierteljährliche Bardividende in Höhe von $0,02 pro Aktie und eine Sonderdividende in Höhe von $0,50 pro Aktie beschlossen, die beide am 1. Oktober 2021 an die zum Geschäftsschluss am 1. September 2021 eingetragenen Aktionäre gezahlt werden.

Für die reguläre Dividende werden ca. 1,6 Mio. $ und für die Sonderdividende ca. 39,5 Mio. $ auf